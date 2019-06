Ufficiale, il Bayern non ha riscattato James Rodriguez

Era nell’aria già da qualche tempo, ma ora la notizia è ufficiale: il Bayern Monaco ha deciso di non esercitare il riscatto del cartellino del trequartista James Rodriguez.

Il colombiano, dopo due anni di prestito in Germania, farà dunque ritorno, probabilmente solo in maniera provvisoria, al Real Madrid. Questo il comunicato dell’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, pubblicato sul sito ufficiale del club bavarese: “Ringrazio James per conto del Bayern Monaco per due anni di successi. Abbiamo vinto due volte il campionato tedesco e la DFB-Pokal con lui. Inoltre, abbiamo raggiunto le semifinali della Champions League con lui la scorsa stagione. James ha dato un contributo importante a tutti questi successi. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.

Queste invece le parole di James: “Il mio grande ringraziamento va all’intero club e ai tifosi che ci hanno sempre dato un grande sostegno. Sono stati due anni indimenticabili per me a Monaco e mi sono sempre sentito molto bene qui. Mi prendo i ricordi migliori e auguro al Bayern il meglio per il futuro”.

