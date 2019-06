Lukaku non è un obbiettivo del Napoli, su di lui l’Inter

Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, è stato accostato al Napoli, ma sono arrivate smentite da radio e tv vicine agli azzurri.

Nelle ultime ore il nome di Romelu Lukaku è stato accostato al Napoli, in particolare da La Gazzetta dello Sport: “Bisognerà essere davvero convincenti, però, perché c’è la concorrenza dell’Inter da battere. Il neo allenatore, Antonio Conte, ha dato l’ok per tentare l’affondo col Manchester, ma anche i nerazzurri hanno la necessità di cedere. In primo luogo, proprio Mauro Icardi del quale Lukaku prenderebbe il posto”.

Tuttavia, stanno arrivando smentite dalle tv e dalle radio vicine alla squadra di De Laurentiis. Ecco cosa riporta Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, sul suo account Twitter: “Visto che siete già in tanti a chiedermelo vi dico che il Napoli non ha mai pensato a Lukaku. E nemmeno mai ci penserà. Assolutamente fuori portata per il club decreto o non decreto. Fantacalcio? Fantamercato? Fate voi. Si lavora su altro e ci sarà bisogno di tempo per chiudere”.

Anche la radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato di come il profilo per l’attacco non sia Lukaku, che non sarebbe quindi in orbita azzurra, ma Hirving Lozano del PSV. A seguire, l’obbiettivo sarebbe Rodrigo del Valencia.

