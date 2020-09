UFFICIALE – Il Governo dà il via libera per i 1.000 tifosi negli stadi

Dopo le ordinanze di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il Governo ha deciso dare il via libera alla presenza di 1.000 tifosi negli stadi.

A riportare la notizia ci ha pensato Sky Sport. Da domani fino al 7 ottobre saranno ammessi 1.000 tifosi negli stadi in tutta Italia per assistere alle partite di calcio; questa può essere vista come una prova generale per la parziale riapertura.

L’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno fatto da apripista e poco fa è arrivato anche l’ok del Governo per tutte le regioni d’Italia. Il San Paolo, quindi, potrà rivedere i tifosi azzurri dalla partita contro il Genoa in programma la settimana prossima.

