UFFICIALE – Lucio, ex Inter, lascia il calcio a 42 anni

L’ex difensore dell’Inter Lucio, protagonista anche del Triplete con Josè Mourinho sulla panchina nerazzurra, lascia il calcio.

Lo fa a 42 anni e lo ha annunciato nella giornata di oggi. Di seguito le sue parole:

“Oggi è un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo.”

Il suo annuncio è arrivato a Globo Esporte; oltre ad essere uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter nel 2010, Lucio ha vinto anche il Mondiale del 2002 con il Brasile.

