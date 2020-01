Tonelli parla dopo l’approdo alla Sampdoria: “Napoli per me seconda casa”

Lorenzo Tonelli ha parlato al canale ufficiale della Sampdoria dopo l’approdo nel club genoano; il difensore ha speso anche belle parole per Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Appena si è aperto il mercato ho mandato subito un messaggio al direttore Osti dove gli ho detto che il mio intento era quello di tornare qua per dare una mano. Mi disse che dovevano decidere cosa fare ma dopo due settimane mi ha dato l’ok.

Per me, come avevo detto anche l’anno scorso, è un traguardo e questo mi crea tanta gioia. Mi sembra di vivere un sogno, non so se è realtà o finzione, visto i tanti viaggi tra Genova e Napoli.

Lunedì contro il Napoli per me sarà una partita dal valore molto importante, non ho giocato tanto ma ho vissuto lì per tanto tempo e per me è una seconda casa. Gli azzurri sono in crescita, sarà una partita dura, ma vorrò dimostrare loro che si sono persi qualcosa lasciandomi andare.

Dobbiamo avere spirito combattivo per arrivare alla salvezza, appena sono arrivato ho visto subito che questo spirito è maggiore rispetto a un anno fa.“

Comments

comments