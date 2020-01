Termina l’esperienza al Milan di Pepe Reina che lascia i rossoneri per andare all’Aston Villa.

Resterà in Inghilterrà in prestito fino al termine della stagione per provare a regalare la salvezza al suo nuovo club che è terzultimo in Premier.

Very happy to sign for a great and historic team 🦁 New challenge 🔛👐🏼 Let’s go @AVFCOfficial! ⚽️ #AVFC https://t.co/kRwnnLRlZF — Pepe Reina (@PReina25) January 13, 2020

