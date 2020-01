Il Napoli è attivissimo sul mercato, anche per quanto riguarda la formazione Primavera: è ufficiale l’acquisto di Brando Sami.

Il giovane centrocampista, classe 2001, arriva a titolo definitivo dall’Inter, che a sua volta lo aveva prelevato dal Cesena, dove si era messo in mostra con la formazione under 17, in seguito al fallimento della società romagnola.

