UFFICIALE – San Paolo, continua la lotta ai parcheggiatori abusivi

La Questura di Napoli, con un comunicato ufficiale sulla sua pagina di Facebook, ha aggiornato sulla lotta ai parcheggiatori abusivi fuori al San Paolo.

Di seguito potete leggerlo:

“Ieri pomeriggio, i servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lecce hanno incluso uno specifico dispositivo.

Dispositivo attuato dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, volto a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel perimetro dello stadio San Paolo e nelle strade adiacenti.

Sono scattate sanzioni per 30 persone ai sensi dell’art. 7 co.15bis del Codice della Strada poiché sorprese ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore; per 6 di queste è scattata la denuncia, in quanto già sanzionate.

Da oggi, il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in quell’area sarà parte integrante dell’ impianto di sicurezza predisposto a tutela delle manifestazioni che si terranno presso lo stadio San Paolo.“

