Valter De Maggio: “Incredibile che in quell’occasione non sia andato al Var”

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Valter De Maggio dell’episodio con protagonisti Milik e Giua. Per lui è incredibile che l’arbitro non sia andato a rivederlo.

Il direttore, però, ha voluto anche sottolineare i meriti del Lecce. Di seguito le sue parole:

“Dando tutti i meriti al Lecce, com’è giusto che sia, ma pesa l’episodio del rigore non concesso a Milik. Non solo non ha dato il rigore, ma Milik gli aveva anche chiesto di andare a rivederlo, con grande pacatezza.

Giua non è andato al monitor e le immagini mostrano in modo netto, evidente, come ci sia penalty. Il Napoli dovrà fare rumore nei palazzi che contano, è incredibile che in quell’occasione l’arbitro non sia andato al VAR.“

