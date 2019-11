UFFICIALE – Tim Cup Primavera, Roma-Napoli il 18 dicembre

Resa ufficiale la data per la partita di Tim Cup Primavera. Roma e Napoli si sfideranno il 18 dicembre per l’accesso ai quarti.

Il 18 dicembre è la data scelta per la sfida tra Roma e Napoli, valida per la Tim Cup Primavera. Si giocherà alle ore 14 e 30 nello stadio di Tre Fontane a Roma, in trasferta; chi vincerà andrà direttamente ai quarti di finale e si troverà di fronte una tra Atalanta e Benevento.

Gli azzurrini di Baronio hanno già vinto contro Cosenza e Lazio, passando i due rispettivi turni. La partita rappresenta anche un’occasione di riscatto vista la stagione complicata che si stanno trovando ad affrontare.

