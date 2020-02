Ugolini: “Al Napoli è mancato l’equilibrio”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli ieri con il Lecce si è smarrito e non si è ritrovato. Questo è un limite che si porta avanti da troppo tempo. Non hanno mai ribaltato un risultato di svantaggio al San Paolo. C’è un rigore a favore non fischiato palesemente e molti giocatori non erano al top. Ciò che è mancato al Napoli è l’equilibrio, la gestione del gioco durante la partita. Troppe disattenzioni. La prestazione è stata al di sotto delle aspettative. Mercoledì sarà opportuno mettere in campo i giocatori che stanno meglio, quelli che hanno il maggio minutaggio”.

