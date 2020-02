L’ex arbitro Casarin: “Gli arbitri devono accettare l’aiuto del Var”

Paolo Casarin, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io sport riguardo l’episodio Acerbi-Cornelius in Parma-Lazio.

“L’arbitro in quel caso ha sbagliato nella maniera più assoluta: sarebbe dovuto andare al VAR e rivedere le immagini della trattenuta in area di Acerbi su Cornelius. Di Bello invece si è preso la responsabilità di decidere in solitaria, bisogna smettere di credere che chi va al VAR sia meno affidabile del direttore di gara. Il calcio ormai è stato stravolto in area di rigore, tornare alla normalità sarà durissimo e gli arbitri devono umilmente accettare l’aiuto. La tecnologia va sfruttata”.

