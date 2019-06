Ugolini: “Lozano è il profilo più gradito da Ancelotti”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di RadioKissKiss, radio ufficiale, durante la trasmissione Radio Goal.

“James è stato un discorso fatto qualche settimana fa, ma non è una pista calda. I nomi caldi sono Lozano e Rodrigo, anche se il primo sarebbe preferito da Carlo Ancelotti. Il Napoli cerca un attaccante per migliorare la concretezza sotto porta che è un po’ mancata. Il Napoli ha sotto osservazione più di 50 giocatori. Attaccante a parte, si sta facendo un ragionamento calibrato sulle uscite che rappresentano un capitale importante da investire sul mercato. Sarri? Per come stanno andando avanti i contatti in queste ore tutto lascia pensare che abbia in mano un accordo con la Juventus. “

