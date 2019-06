De Maggio: “Annuncio ADL? Il mercato non c’entra nulla”

Walter De Maggio, giornalista, ha fatto chiarezza su alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Nei giorni scorsi il presidente del Napoli aveva dichiarato che avrebbe fatto, nella giornata di oggi, un annuncio importante per quanto riguarda l’estate. Walter De Maggio ha voluto fare chiarezza:

“Ho sentito in privato il presidente e dico che il suo annuncio, che potrebbe arrivare oggi o domani, riguarda una super-sorpresa per il mese di agosto, ma non di mercato. Annuncerà una cosa molto bella a cui sta lavorando, attesterà il Napoli tra i top club in Europa. L’annuncio sarà dunque di grande livello, ma il mercato non c’entra niente”.

