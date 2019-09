Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Hirving Lozano, nuovo acquisto azzurro.

“Lozano era nei primi tre nomi della lista presentata da Ancelotti. E’ stata una trattativa faticosa ma è stata chiusa. Ha preferito andare al Napoli ed è facile farlo per un ragazzo di 24 anni oggigiorno perché il Napoli, dopo la Juventus, in Italia è la società più in vista, meglio del Milan. Hirving può fare molto bene con l’aiuto di Carlo Ancelotti”.

