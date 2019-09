Cecchi: “Il Napoli può vincere la Champions”

Il giornalista e scrittore italiano Stefano Cecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Sportiva:

“La Juventus è una squadra carsica, a metà, che non riesce a far proprio quel seme che gli viene buttato da Sarri e che non riesce a passare attraverso una rivoluzione filosofica. C’è un problema di fondo: stravedo per Dybala, ma ier ha fatto l’allegriano, galleggiando tra attacco e centrocampo, non consentendo a Cristiano Ronaldo di esprimere il suo meglio.

Probabilmente CR7 e la Joya sono incompatibili insieme. Campionato? Credo anch’io che quest’anno sia più aperto, anche se la carta ci direbbe il contrario, perché con quella rosa e quegli stipendi lì la Juventus dovrebbe vincere lo scudetto a mani basse”.

A me il Napoli sembra una squadra molto europea. Ancelotti è stato intelligentissimo nel mutuare il meglio del Sarrismo mettendoci del proprio. Se lo scorso anno la finale è stata Liverpool-Tottenham, questo Napoli può davvero sognare. Il rischio è farlo adesso”.

