Ugolini: “Mi ha sorpreso la lucidità del Napoli”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKissNapoli durante la trasmissione Radio Goal.

“E’ stata una bellissima partita. Ottima presentazione per quello che potrà essere un grande campionato in assoluto. Importante vittoria per gli azzurri in uno stadio difficile. Le condizioni ambientali avrebbero messo in difficoltà qualsiasi squadra. Probabilmente un anno fa il Napoli questa partita non l’avrebbe vinta. Mi ha impressionato la lucidità dei calciatori del Napoli. Lozano completa il reparto degli esterni, non ci rendiamo conto del giocatore che il Napoli ha preso. E’ un giocatore che alzerà senza dubbio il tasso tecnico della squadra”.

