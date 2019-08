Trevisani: “Il Napoli ha vinto da grande squadra”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, radio ufficiale della società.

“Se il buongiorno si vede dal mattino, sono sicuro che vedremo un grande campionato, soprattutto se sarà eliminato il lato polemico della faccenda. Anche nelle difficoltà la grande squadra la vedi. A differenza della Roma, il Napoli la partita l’ha vinta. E non l’ha vinta con un gol casuale, ma è entrato in porta con la palla. Callejon è senza dubbio il mio migliore in campo. Questo sarà un campionato pieno di allenatori a cui piace giocare a pallone, quindi secondo me aumenteranno sia i gol subiti che quelli fatti.”

“Juve-Napoli? Lo vivremo con maggiore tranquillità. Ma sarà una grande partita”.

