Ugolini: “Per Torreira ancora non è tutto chiuso”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky vicino all’ambiente Napoli, ha parlato dei possibili intrecci di mercato a centrocampo.

In particolare si è espresso anche su Torreira, obiettivo principale del Napoli; per il giornalista di Sky ancora non è chiuso del tutto il possibile affare.

Di seguito le sue parole:

“Torreira e Paredes rappresentato i profili giusti per le esigenze del Napoli. Sono due calciatori forti, che hanno giocato ad alti livelli e possono essere tasselli fondamentali del nuovo progetto.

Sugli altri nomi sarei più prudente, sia su Lobotka che su Berge. La situazione non è semplicissima per Torreira, ma non è una ipotesi da scartare al 100%, nulla di chiuso. Fabian è giovane ed è di prospettiva, ma ha dato dei segnali di discontinuità.“

