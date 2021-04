ULTIM’ORA – La Campania potrebbe rimanere ancora in zona rossa

Nella giornata di oggi si conoscerà quali regioni passeranno o rimarranno in zona rossa e quali in zona arancione. Per la Campania non ci sono buone notizie.

Secondo quanto riporta il portale online, la Campania, insieme a Puglia e Valle d’Aosta, dovrebbe rimanere in zona rossa. A queste tre regioni si dovrebbe aggiungere la Sardegna, che passa dalla zona arancione alla zona rossa.

Questo è quanto si evince dai dati riportati dell’ISS-Ministero della Salute. A tornare in arancione, invece, saranno: Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. La Calabria rimane ancora in dubbio data la situazione.

Comments

comments