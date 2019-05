Ventura: “Ancelotti? Primo anno di transizione, ora sarà il suo Napoli”

Giampiero Ventura, ex allenatore della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Carlo Ancelotti e del suo Napoli.

“Il secondo anno di Ancelotti dovrebbe essere importante. Ora sarà il suo Napoli. Cominciare non era facile, ha sostituito Sarri che aveva dato una forte impronta. C’è stato un anno di transizione, adesso Ancelotti sa perfettamente cosa fare per migliorare il Napoli. Non so come questa squadra andrà rinforzata, non metto bocca, sono convinto che gli azzurri saranno protagonisti. Ancelotti ha cominciato a dare una sua impronta ed è evidente che avrà anche capito in quali ruoli poter migliorare.

Sicuramente ci saranno anche maggiori responsabilità, nella prossima stagione il Napoli proverà a fare meglio in campionato. Insigne ha giocato seconda punta, poi c’è stata una leggera flessione che non è stata soltanto di Lorenzo. Insigne deve far parte di un calcio organizzato e poi emergono le sue qualità e le sue capacità. Nel 4-3-3 Insigne è assolutamente determinante, nel 4-4-2 di Ancelotti ha fatto benissimo per alcuni mesi soprattutto in fase di realizzazione. Bisogna vedere ora cosa farà Ancelotti”.

