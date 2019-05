Ceci: “Maradona non è stato arrestato, gli è stato notificato un provvedimento”

Stefano Ceci, amico e manager di Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni di Radio Marte chiarendo la situazione del Pibe de Oro.

“Diego fa sempre notizia. Ora starà dormendo, è a Buenos Aires. Non è stato arrestato, lo posso confermare con assoluta certezza. L’ex fidanzata gli ha fatto una richiesta di 6 milioni di dollari, purtroppo tutti vogliono qualcosa da Maradona. Gli è stato notificato questo provvedimento perché Diego ha ancora la residenza in Argentina. Maradona ha ritirato questa notifica all’aeroporto e poi è andato via tranquillamente”.

