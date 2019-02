Verdi: “Finalmente sto riuscendo ad allenarmi con continuità. Guai a sottovalutare lo Zurigo”

Simone Verdi, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro lo Zurigo.

“C’è sempre stata stima da parte di Ancelotti e ha ragione gli infortuni hanno frenato il mio adattamento. Ora sto riuscendo ad allenarmi con continuità e questa è la cosa migliore. Non dobbiamo sottovalutare la gara di stasera, non dobbiamo pensare di essere già qualificati. Cerchiamo di sfruttare tutte le occasioni che ci capitano, a differenza di quanto sta accadendo in questo periodo”.

Comments

comments