Veretout ed il Napoli sono sempre più vicini

Il Mattino parla della trattativa per portare Jordan Veretout a Napoli; giocatore e club azzurro hanno già l’accordo, manca solo quello con la Fiorentina.

Una trattativa che per la settimana prossima potrebbe vedere la fine, quella tra il Napoli e Jordan Veretout. Il Mattino si sofferma su questo affare e sul fatto che il club azzurro sta aspettando che si chiarisca la situazione societaria per la Fiorentina.

Una volta chiarita la situazione, ci sarà l’affondo decisivo del Napoli. In tutto questo club e giocatore hanno già da tempo l’accordo: cinque anni di contratto; un accordo, comunque, tra Napoli e Fiorentina che non sarà difficile raggiungere dato che il giocatore vuole andare via.

