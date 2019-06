Atalanta, Percassi: “Zapata, ascoltiamo offerte da 50-60 milioni”

In una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Atalanta Percassi rivela che per Zapata si parte da offerte che vanno dai 50-60 milioni.

Per cominciare a parlare di Duvan Zapata con l’Atalanta si dovrà partire da una base di 50-60 milioni. A dirlo è il presidente dell’Atalanta, Percassi, in un’intervista per la Gazzetta dello Sport; il presidente fa il punto proprio sui giocatori che hanno più mercato, come Gomez e Ilicic oltre al colombiano.

Di seguito le sue parole:

“L’offerta migliorare per i nostri giocatori potrebbe arrivare per Zapata; lui stesso però ha detto che vuole rimanere. I procuratori poi fanno il loro mestiere, così come De Laurentiis che vuole cedere Inglese alle cifre dette da lui.

Intanto il valore di Duvan sale e per ora ascolterei offerte che vanno dai 50-60 milioni. Prima di questo però devo dare un’alternativa a Gasperini ed ora che siamo in Champion’s dobbiamo farci trovare pronti anche sui conti.“

