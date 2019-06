Verona in Serie A, il coro schock dei tifosi scaligeri

Il Verona torna in Serie A dopo appena una stagione di purgatorio in Serie B. Neanche il tempo di salutare il ritorno degli scaligeri nella massima serie che parte dei suoi tifosi si ‘distinguono’ subito per un coro che fa discutere.

Durante i festeggiamenti dopo la gara vinta con il Cittadella e che ha sancito la promozione del Verona i tifosi hanno cantato “Siamo una squadra fantastica… a forma di svastica… ma che bello è… allena Rudolf Hess”.

Rudolf Hess è stato uno dei più influenti collaboratori di Adolf Hitker fino a diventarne il vice, condannato poi all’ergastolo nel processo di Norimberga.

