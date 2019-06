James Rodriguez non verrà riscattato dalBayern Monaco. Lo ha comunicato Karl Heinz Rummenigge, CEO dei bavaresi, a Sport Bild:

“Mi ha detto di chiedere al club di non esercitare l’opzione per riscattarlo. Vuole giocare, essere titolare e protagonista, un qualcosa che qui non può ottenere, e di questo mi dispiace”.

