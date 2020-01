Verso Lazio-Napoli: quanti gol segnati ai biancocelesti

Verso Lazio-Napoli. Sabato alle 18 il Napoli di Gattuso chiuderà il suo girone d’andata all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Il Napoli non perde contro la Lazio da 8 partite: precisamente dalla stagione 2014/2015 quando gli azzurri persero per 4-2 al San Paolo. In quella gara Higuain fallì il rigore del possibile 3-2 per il Napoli e la squadra di Benitez perse l’occasione di qualificarsi in Champions.

23 sono i gol segnati alla Lazio nelle ultime 8 partite: quasi una media di 3 reti a partita.

