Eurorivali – Il Barcellona viene beffato dall’Atletico Madrid e viene eliminato dalla Supercoppa di Spagna. Ecco com’è andata.

Aveva la partita in mano la squadra di Valverde che sul 2-1 si è disunita. Sono bastati un calcio di rigore e una ripartenza a mandare l’Atletico di Madrid in finale di Supercoppa. Il Barcellona ha staccato la spina nel finale e i biancorossi non gliel’hanno perdonato.

