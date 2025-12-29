Serie A

Verso Lazio-Napoli: Sarri sottoposto ad intervento chirurgico.

Mister Sarri grande ex di Lazio-Napoli è stato sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico di ablazione transcatetere 

A seguito di una fibrillazione atriale.

L’intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni il mister tornerà ad allenare.

