Gianluca Vialli ha parlato della sua malattia durante la cerimonia del premio Candido Cannavò dove è stato premiato insieme a Roberto Mancini.

“Cerco di non commuovermi troppo nel ringraziare allenatori, dirigenti, amici, la mia famiglia, i compagni di squadra. E ringrazio anche chi mi ha dato il premio, perché magari ha pensato che l’anno prossimo non ci sarei stato più. E’ una battaglia che continua ma sto bene per fortuna”

