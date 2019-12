[VIDEO] 22 dicembre 2014: cinque anni fa il Napoli vinceva il suo ultimo trofeo con Benitez in panchina

Lunedì 22 dicembre 2014. Jassim bin Hamad Stadium di Doha in Qatar. Una notte magica che regala al Napoli il suo ultimo trofeo: la Supercoppa Italiana 2014.

Il Napoli di Benitez vincitore della Coppa Italia 2013-14 ha battuto in finale 8-7 dopo i calci di rigore la Juvcentus campione d’Italia 2013-14.

Tempi regolamentari terminati 1-1 con i gol di Tevez per la Juventus al 5′ e pareggio del Napoli con Higuain al 68′. Si va ai supplementari decisi ancora da due gol argentini: ancora Tevez per la Juventus al 107′ e pareggio di Higuain per il Napoli al 118′.

L’arbitro Valeri di Roma manda così le due squadre ai calci di rigore. Le due squadre ne tirano 9 a testa.

Per la Juventus segnano Vidal, Pogba, Marchisio, Morata e Bonucci mentre sbagliano Tevez, Chiellini, Pereyra e quello decisivo Padoin.

Per il Napoli sbagliano Jorginho, Mertens e Callejon ma segnano Ghoulam, Albiol, Inler, Higuain, Gargano e Koulibaly.

Il Napoli vince così la seconda Supercoppa Italiana della sua storia.

