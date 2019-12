La Spal rimonta e batte un Torino in inferiorità numerica

La Spal vince in casa del Torino. La squadra di Mazzarri resta in dieci nel secondo tempo e subisce la rimonta della squadra di Semplici.

Vittoria importantissima per la Spal di Semplici che in Piemonte batte il Torino di Mazzarri. Risultato, quello concretizzatosi allo Stadio Olimpico Grande Torino, che si è sviluppato principalmente nella ripresa: all’intervallo le due squadre hanno chiuso sull’1-1, con le reti di Rincòn in avvio e Strefezza a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa il passaggio chiave: i granata restano in dieci per l’espulsione di Bremer. Da lì la Spal viene fuori e trova il gol vittoria con Petagna che firma il 2-1 a 7′ minuti dalla fine.

Comments

comments