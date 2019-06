Vieri: “Juve troppo avanti anche per l’Inter di Conte”

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in occasione della sua presenza per l’evento di Pitti immagine, a Firenze.

Per “Bobo” Vieri non ci sono mezze parole, la Juventus è troppo avanti anche per l’Inter di Conte. Lo ha detto ai giornalisti, in occasione dell’evento Pitti immagine che si tiene a Firenze ogni anno; l’ex attaccante ha proseguito, parlando anche di Icardi e di Sarri alla Juventus.

“Si sbaglia a pensare che l’Inter deve fermare la Juventus; i nerazzurri devono pensare alla Champion’s League ed i bianconeri sono troppo avanti. Vedo bene Conte all’Inter, è un grande allenatore; sono amico sia di Antonio che di Spalletti e mi è dispiaciuto per il suo addio.

Sul futuro di Icardi non so nulla, solo quello che riportano i giornali. Vediamo che cosa vogliono fare, ma lui non si discute: è un grande finalizzatore. Sarri darà il suo gioco alla Juve, che ha una squadra fortissima; ci vorrà tempo perché la Juve riesca a dominare anche in Europa.”

fonte: gazzetta.it

Comments

comments