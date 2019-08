Vincenzo Montella a Sky: “Sconfitta immeritata, il Napoli negli venti minuti non ha giocato”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ai microfoni di Sky ha così commentato la sconfitta con il Napoli:

“Voglio fare complimenti ai ragazzi, al pubblico.

Il campo ha dimostrato che non meritavamo questo risultato per tanti episodi. Credo nella buona fede degli arbitri, ma alla fine del primo tempo c’è stato un episodio, perché non sono andati a vederlo?

Mi tengo la prestazione, il coraggio che hanno dimostrato i giovani. Mi dispiace per la sconfitta immeritatissima, c’è tanta rabbia. Massa ci ha detto che ha visto nettamente l’episodio su Mertens. Var? Io non ci ho capito niente, cerco di sorridere perché oggi faccio tanta fatica. Gli errori li abbiamo sempre accettati ma senza Var li accetti anche più volentieri.

Ho preso un’ammonizione perché sul presunto calcio di rigore su Ribery sono andato verso la palla, ma non ho mancato di rispetto alla terna arbitrale.

Ribery? Non sta ancora bene, speriamo stia meglio alla prossima.

Il Napoli negli ultimi venti minuti non ha giocato, ha fatto tanto possesso e tante perdite di tempo, ma questo fa parte del bagaglio di esperienze col tempo arriverà anche ai nostri giocatori”.

