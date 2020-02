Visibilità in Asia, possibile partita di Serie A il sabato alle 13:30

Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” in Serie A in futuro potrebbero essere due i lunch match per ogni giornata di campionato.

Il nuovo presidente Paolo Dal Pino starebbe infatti valutando l’ipotesi di far giocare, oltre quella delle ore 12:30 della domenica, anche una gara a ora di pranzo il sabato.

L’orario però potrebbe essere quello delle ore 13:30.

Il motivo è legato a una maggiore visibilità in Asia e incrementare così gli introiti dei diritti TV e la diffusione dei vari brand italiani sul vastissimo mercato asiatico.

Comments

comments