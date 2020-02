Sconcerti contro Nedved: “Diritto di Commisso discutere sul secondo rigore per la Juventus”

Nel suo editoriale pubblicato sul “Corriere della Sera” il giornalista Mario Sconcerti si schiera dalla parte del presidente della Fiorentina Commisso.

“La Juve non è stata brillante, è in un momento complesso, mi sembra fatichi a gestire le sostituzioni in attacco, ieri si è seccato molto anche Higuain. Manca leggerezza di gioco.

Hanno deciso due rigori, il primo netto, il secondo eccessivo.

Il presidente della Fiorentina Commisso se l’è presa molto, Nedved ha risposto che è stanco di sentire sempre discussa la Juventus. Sbaglia. Nessuno ha discusso la Juve, qualcuno ha discusso il secondo rigore. È un loro diritto, tutto qui”.

