Sul proprio profilo Twitter Amin Younes ha postato una foto in cui esprime le sue sensazioni con l’inizio della nuova settimana.

Ricordiamo che Younes non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti a Napoli visto il poco impiego in campo e vista anche l’esclusione dalla lista Champions.

Kick-off for a new week! 📢 Never lose your sight of your goals! 👀💪🏽 #MondayMotivation #AY34 pic.twitter.com/Hoc2ZyYeXW

— Amin Younes (@AminYounes11) February 17, 2020