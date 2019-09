Youth League: al termine del primo tempo Napoli in vantaggio sul Liverpool

Allo stadio Ianniello di Frattamaggiore il Napoli Primavera contro il Liverpool ha fatto il suo esordio nella Youth League (la Champions di categoria) 2019-2020. Nello stesso girone anche Salisburgo e Genk.

Al termine del primo tempo il Napoli è in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Mancino al 29′. partita vivace con occasioni da gol per entrambe le squadre. La più clamorosa la traversa colpita dal Liverpool con Williams sullo 0-0.

Questa la formazione iniziale schierata da mister Baronio:

(3-4-3) – Idasiak, Senese, Costanzo, D’Onofrio; Potenza, Marrazzo, Mamas, Vrikkis; Mancino, Gaetano, Cioffi. All. Baronio

Comments

comments