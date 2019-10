Zaccheroni: “I problemi di Insigne sono fuori dal campo”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alberto Zaccheroni, che ha parlato di Inter-Juventus e dei problemi di Insigne e del Napoli.

Alberto Zaccheroni si è espresso su Inter-Juventus nel suo intervento a Punto Nuovo Sport Show; oltre a questo ha parlato anche della situazione relativa al Napoli ed Insigne; di seguito le sue parole:

“Ieri è stata la migliore partita della Juventus, ho visto il sarrismo. Mi aspettavo una partita diversa dei bianconeri, è la prima volta che vedo bene l’impronta di Sarri. Ho visto un’Inter in difficoltà, la Juve ha scelto gli uomini giusti per creare problemi e i presupposti per vincere la partita perché ha tolto sicurezza agli avversari.

Il compito delle altre squadre è farsi trovare pronti quando i bianconeri avranno dei problemi, perché magari concentrati maggiormente sulla Champions. Il Napoli ha soluzioni però ancora non ha trovato il passo giusto; Insigne non sta facendo ciò che fa solitamente e il problema probabilmente non è tecnico ma è da ricercare fuori dal campo, perché le sue qualità sono indiscutibili.“

