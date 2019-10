Marelli, ex arbitro: “Su Ghoulam è da rigore”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Marelli, che ha parlato degli episodi chiave della giornata; per l’ex arbitro c’era rigore sulla trattenuta a Ghoulam.

Luca Marelli dice chiaro e tondo che la trattenuta di Izzo su Ghoulam era da rigore. Poi l’ex arbitro si è soffermato sull’episodio di Roma-Cagliari, dove ha ammesso che l’arbitro Massa ha sbagliato nella direzione di tutta la gara; di seguito le sue parole:

“Le polemiche della Roma sono incomprensibili. Il fallo di Kalinic è netto, non c’è dubbio. Quello su cui c’è da discutere è la gestione negativa di Massa dell’episodio. Non c’è stato contatto col VAR, ma con l’assistente Tegoni che si è preso la responsabilità anche perché il VAR non può intervenire sull’intensità di una spinta.

Questo è il protocollo, non è un chiaro ed evidente errore, si può discutere perché ognuno si fa una propria idea. Secondo me Massa non ha annullato subito la rete, poi non ha fischiato. Dopo la segnalazione però non ha mai fischiato: non è un errore tecnico ma gestionale. Purtroppo Massa ha diretto male tutta la gara.

La trattenuta di Izzo su Ghoulam è da calcio di rigore, Doveri ha valutato male ma anche in quel caso il VAR non può intervenire per il discorso di cui sopra.“

