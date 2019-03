Zazzaroni: “Meret e Fabian sono stati acquisti vincenti, si sente la mancanza di Albiol”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live:

Ieri sera Meret alla grande ma nel Napoli ci sono stati molti buchi difensivi ieri, si sente la mancanza di Albiol, è una presenza fisica straordinaria poi è il cervello di questo Napoli, anche se Maksimovic su alcune cose sta facendo molto bene.

Meret e Fabian sono due grandissimi acquisti, si critica tanto il mercato del Napoli ma loro due sono stati acquisti vincenti.

Fabian sta facendo molto bene, centrale non è proprio il suo ruolo perchè lui ha un solo difetto, è lento, tecnicamente però è un fenomeno.

Meret è nato fenomeno, a Udine quando c’era Scuffett tutti mi parlavano di Meret nonostante avesse solo 16 anni.

Il Villareal in campionato non sta andando molto bene ma è comunque una squadra da temere, sono squadre che in campionato vanno in un modo e in Europa vanno in un altro.

Se vengono eliminate Siviglia e Arsenal si sta meglio, ma il Napoli deve ancora passare.

Icardi si è allontanato dal Napoli per questioni economiche, ma mai dire mai nel mercato, sono sicuro che andrà via dall’Inter ma non so la destinazione.

