Piotr Zielinski, nella lunga intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato anche sul momento negativo della squadra.

“Dobbiamo chiudere con questi risultati negativi, la stagione non è positiva fin qui per noi. Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. Difficile da spiegare perché in Champions facciamo bene e male in campionato, diamo sempre il massimo ma ci manca sempre qualcosa.“

