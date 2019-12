Anche Piotr Zielinski fa marcia indietro sulle partite giocate male in campionato, dopo che lo ha fatto Arek Milik. Di seguito le parole del centrocampista.

“La colpa dei punti persi è per la maggior parte nostra. C’erano partite che avremmo voluto vincere, ma forse non eravamo cattivi al punto giusto. Mancava tranquillità in campo. Abbiamo perso tantissimi punti, ora guardiamo avanti per recuperare.“

Comments

comments