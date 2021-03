Zielinski può essere stato nuovamente contagiato? Ansia in attesa del tampone

Piotr Zielinski in attesa del responso del tampone dopo la positività del suo compagno di squadra in Nazionale, Skorupski.

“Ora scende in campo la scienza, e anche un po’ il destino, perché la positività di Skorupski sparge un filo d’ansia in Zielinski, che in Nazionale ha condiviso la stanza con il portiere del Bologna. E la domanda che sorge spontanea e resta lì, non essendoci prove certe, avvolge il centrocampista e anche Castel Volturno: ma è possibile restare contagiati dal Covid una seconda volta?

Non essendoci certezze, non resta che aspettare il responso del tampone. Zielinski è stato il primo calciatore del Napoli ad essere colpito dal virus, lui con Elmas ne furono vittime nell’ottobre scorso e l’infezione del polacco e del macedone spinse le Asl di Napoli ad intervenire, bloccando la partenza della squadra per Torino”.

