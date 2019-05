Zielinski: “Stagione positiva. L’anno prossimo saremo ancora più forti”

Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport .Il centrocampista polacco ha tracciato anche un bilancio della stagione.

“Speriamo di chiudere bene a stagione con queste ultime due partite che sono importanti. La stagione è stata positiva, qualcosa si poteva fare meglio, gli obiettivi che volevamo non li abbiamo raggiunti ma il gruppo ha qualità ed esperienza e per l’anno prossimo saremo ancora più forti. Crescere? Come gol ed assist. Di gol ne potevo fare almeno 10 questa stagione, facilmente. Ma sono soddisfatto e so che l’anno prossimo darò ancora di più. La rosa è ampia, di qualità, il mister deciderà chi confermare e chi dovrà lasciare la squadra, ma tanti resteranno perché siamo forti e l’anno prossimo ancora di più perché il mister è stato un anno con noi. Ci saranno tante soddisfazioni”.

