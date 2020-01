Zoff: “In porta l’1% di rischio non va corso”

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Dino Zoff, che ha commentato l’errore fatto da Ospina.

Oltre a questo, l’ex portiere ed ora allenatore, si è espresso anche sulla nuova regola per quanto riguarda il rinvio. Di seguito le sue parole:

“Il portiere deve avere le mani buone, poi certamente può giocare coi piedi, ma è un di più. Un rischio troppo alto che si addossa al portiere? Certo, il portiere non deve inventare niente.

Gattuso chiede di giocarla non di rischiare. Un portiere la gioca se ha la quasi certezza di fare una cosa regolare. L’1% di rischio non va corso.

Nuova regola sul rinvio? Non cambia niente, si allunga il campo. VAR? In certe circostanze è determinante. Quando entra in conflitti di falli/non falli bisogna tener conto che è una macchina che non sa l’intensità di una spinta, l’arbitro deve avere la determinazione di rivederlo.“

Comments

comments