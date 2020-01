Novellino: “Napoli-Perugia non sarà una partita facile”

Walter Novellino è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show per parlare della partita che attende domani il Napoli, quella contro il Perugia.

Per l’allenatore non sarà una partita facile sia per il Perugia che per il Napoli; Novellino pensa che un successo domani potrebbe riportare l’entusiasmo nella squadra.

Di seguito le sue parole:

“Perugia? Bellissima esperienza. Oggi è una squadra che può puntare a fare bene, penso arriverà ai playoff. Non sarà una partita facile con il Napoli, perché hanno bisogno di entusiasmo, qualcosa che gli permetta di uscire da questo tunnel.

Sicuramente il Perugia non va sottovalutato, preso sottogamba, perché Serse Cosmi ha esperienza. Nessuno mette in dubbio la qualità del Napoli e dei giocatori, ma forse non ci sono con la testa. Con Ancelotti qualcosa non è andato nel verso giusto, ma sicuramente le colpe sono da dividere.

Il Napoli ha le qualità, queste ultime tre partite con Rino sono emerse delle ingenuità, ma un successo domani riporterebbe entusiasmo, anche i giocatori hanno bisogno di sentirsi dentro ad un progetto. Credo sia importante ritrovarsi psicologicamente, vale per tutti.“

Comments

comments