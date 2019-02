Napoli, 24 anni fa la vittoria sul Genoa grazie a Rincon

Il 26 febbraio 1995 la squadra partenopea batteva i rossoblu grazie a un gol del colombiano.

Il giorno 26 febbraio il Napoli ha giocato diciassette partite, dodici in Serie A, una in Serie B, tre in Coppa Italia ed una in Europa League, ottenendo dieci vittorie e quattro pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 al Genoa nella quarta di ritorno della Serie A 1994/95. Questa è la formazione che fu schierata da Vujadin Boskov: Taglialatela; Matrecano, Tarantino; Bordin, Cannavaro, Cruz; Buso, Rincon, Agostini, Carbone, Pecchia

I gol: 36′ Rincon

Dopo venti giornate il Napoli era sestultimo. In quel torneo, che era iniziato con in panchina Vincenzo Guerini, il Napoli si piazzò al settimo posto. Lo scudetto andò alla Juventus di Marcello Lippi.

Il gol vincente sul Genoa porta la firma di Freddy Rincon che vanta 7 gol nelle sue 28 presenze in campionato in maglia azzurra. Non ha segnato nè nelle 5 partite di coppa Italia, nè nelle 3 presenze in Europa.

Comments

comments