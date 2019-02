Napoli, nel 1951 il successo a Genova firmato Krieziu

68 anni fa gli azzurri espugnarono Genova grazie ad un gol sul finale della stella albanese.

Il giorno 25 febbraio il Napoli ha giocato dieci partite, otto in Serie A, una in Serie B ed una in Europa League, ottenendo tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ricordiamo il 2-1 a Marassi al Genoa nella sesta giornata di ritorno della Serie A 1950/51.

–

Questa fu la formazione schierata da Eraldo Monzeglio: Casari; Del Frati, Gramaglia; Todeschini, Remondini, Di Costanzo; Astorri, Dagianti, Amadei, Bacchetti, Krieziu. I gol: 35′ Remondini, 70′ Matri, 88′ Krieziu. Il Napoli chiuse quell’annata al sesto posto alle spalle di Milan, Inter, Juventus, Lazio e Fiorentina.

–

Il gol in piena zona Cesarini che regalò il successo a Marassi porta la firma di Naim Krieziu. L’albanese vanta 40 gol nelle sue 158 presenze in maglia azzurra ed è il ventiduesimo bomber della storia del Napoli.

Fonte: SSCNapoli.it

Comments

comments